"Состояние 1 млрд долларов или больше": в Министерстве финансов США объяснили попадание российских олигархов в "кремлевский список"

В Министерстве финансов США назвали критерии внесения российских бизнесменов в так называемый "кремлевский список".

Напомним, США представили "кремлевский доклад" - список "нежелательных" персон, приближенных к президенту России Владимиру Путину. Минфин США уже направил документ в Конгресс.

"В данном несекретном докладе Минфин предоставляет список высокопоставленных политических деятелей и олигархов по степени близости к властям и по их состоянию", - говорится в документе.

Как сообщает РИА Новости, также там указывается, что для бизнесменов речь идет о "состоянии 1 млрд (долларов) или больше, а для официальных лиц критерием является "принадлежность к числу высокопоставленных фигур".

Ранее в Кремле заявили, что публикация доклада является "очевидной попыткой США повлиять на выборы главы государства" в России. Но опрошенные Накануне.RU эксперты считают, что после этого олигархам "не получится усидеть на двух стульях" и нужно будет сделать выбор - оставаться в стране или перебираться за рубеж "с концами".