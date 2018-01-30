Судебные приставы Перми принесли в доход государства конфискованные миллионы

Судебные приставы Перми обратили в доход государства деньги, конфискованные за нарушение таможенного государства. Речь идет о сумме в несколько миллионов рублей, сообщили Накануне.RU в УФССП по Пермскому краю.

В марте 2015 г. предприниматель из Краснокамска прибыл международным рейсом из республики Азербайджан в пермский аэропорт "Большое Савино", где попытался незаконно переместить через таможенную границу незадекларированные денежные средства в размере 6 млн 150 тыс. руб. и $130 тыс. О необходимости подачи таможенной декларации при единовременном ввозе наличных денежных средств, превышающих в эквиваленте $10 тыс., предпринимателю было известно. Однако он, проходя зону таможенного контроля целенаправленно проследовал в "зеленый коридор", нарочито демонстрируя тем самым отсутствие у него товаров, подлежащих декларированию.

Поэтому незаконно перевозимая сумма была признана контрафактной и изъята. Разрешенная к ввозу без декларирования сумма в $10 тыс. возвращена владельцу. Во время суда обвиняемый подал ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с объявлением амнистии из-за 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г. Поскольку обвиняемый ранее не был судим, и санкция за преступление не предусматривает лишения свободы, предприниматель был освобожден от уголовной ответственности, изъятые у него в ходе незаконного перемещения через таможенную границу денежные средства по решению суда подлежат конфискации и обращению в доход государства. Мужчина, пытаясь обжаловать данное решение, подал апелляционную жалобу, но Пермский краевой суд ее не удовлетворил.

В настоящее время судебные приставы перечислили денежные средства в федеральный бюджет, исполнительное производство окончено фактическим исполнением.