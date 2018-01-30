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"Кремлевские списки" показали, что Набиуллина, Чубайс и Кудрин – союзники США?

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Защитникам Донбасса грозит депортация на Украину. Появится ли специальный закон для ополченцев? После активных военных действий в Донбассе многие активисты и ополченцы оказались в эмиграции в России. Несмотря на то, что в последнее Кремль принял ряд законов, направленных на привлечение в страну соотечественников, оказалось, что российское законодательство зачастую работает не в их пользу, а политэмигранты и даже ветераны ополчения (такие как, например, воевавший в Славянске уроженец Винницы Николай Трегуб) готовятся встретить очередную годовщину "Русской весны" под угрозой депортации.
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общество  |  добавить комментарий
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от издателя  |  комментариев: 4


Михаил Делягин: "Кремлевские списки" показали, что Набиуллина, Чубайс и Кудрин – союзники США Очень характерно, что в этих списках нет руководителя государственной корпорации Чубайса, в этих списках нет председателя Банка России Набиуллиной, в этом списке нет Кудрина, который не занимает официальных должностей. Но поскольку в эти списки включают людей за близость к Путину, а он является его известным другом и, по крайней мере, интеллектуальным партнером, то это странно. Этот список стал своеобразным маркером.
30.01.2018
экспертное мнение ;  | комментариев: 1
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Судебные приставы Перми принесли в доход государства конфискованные миллионы
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доллар, пачка, деньги, валюта (2015) | Фото: www.sigma-finance.ru

Судебные приставы Перми обратили в доход государства деньги, конфискованные за нарушение таможенного государства. Речь идет о сумме в несколько миллионов рублей, сообщили Накануне.RU в УФССП по Пермскому краю.

В марте 2015 г. предприниматель из Краснокамска прибыл международным рейсом из республики Азербайджан в пермский аэропорт "Большое Савино", где попытался незаконно переместить через таможенную границу незадекларированные денежные средства в размере 6 млн 150 тыс. руб. и $130 тыс. О необходимости подачи таможенной декларации при единовременном ввозе наличных денежных средств, превышающих в эквиваленте $10 тыс., предпринимателю было известно. Однако он, проходя зону таможенного контроля целенаправленно проследовал в "зеленый коридор", нарочито демонстрируя тем самым отсутствие у него товаров, подлежащих декларированию.

Поэтому незаконно перевозимая сумма была признана контрафактной и изъята. Разрешенная к ввозу без декларирования сумма в $10 тыс. возвращена владельцу. Во время суда обвиняемый подал ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с объявлением амнистии из-за 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г. Поскольку обвиняемый ранее не был судим, и санкция за преступление не предусматривает лишения свободы, предприниматель был освобожден от уголовной ответственности, изъятые у него в ходе незаконного перемещения через таможенную границу денежные средства по решению суда подлежат конфискации и обращению в доход государства. Мужчина, пытаясь обжаловать данное решение, подал апелляционную жалобу, но Пермский краевой суд ее не удовлетворил.

В настоящее время судебные приставы перечислили денежные средства в федеральный бюджет, исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

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30.01.2018 09:48 Мск | Пермь | Ксения Теплякова
11:48 Екб


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Судебные приставы Перми принесли в доход государства конфискованные миллионы
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