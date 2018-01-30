Пермячка убила сына 25 ударами топора по лицу

49-летней жительнице Кудымкара предъявлено обвинение в изощренном убийстве сына – 25 ударами топора по голове, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прикамского управления СКР.

По версии следствия, ночью 17 января в своей квартире обвиняемая поссорилась со своим 28-летним сыном. Одним из "аргументов" с ее стороны стал топор. Она 25 раз ударила им сына по голове и лицу. Пермяк умер. Ранее обвиняемая уже был судима за аналогичное преступление.

Пермячка арестована. Расследование продолжается.