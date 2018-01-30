В Екатеринбурге задержали подозреваемого в "минировании" больницы

В Екатеринбурге сотрудники ФСБ и полиции задержали подозреваемого в ложном сообщении о минировании центральной городской клинической больницы №1. Отметим, что вчера в результате лжеминирования эвакуировали порядка 300 человек. Опасных предметов и взрывчатых веществ обнаружено не было.

"Установили и и задержали подозреваемого в ложном минировании. Им оказался 62-летний не работающий мужчина без определённого места жительства. Как было установлено, мужчина был ранее неоднократно судим, причем последний раз – за ложное сообщение об акте терроризма. В ноябре прошлого года за аналогичное лжеминирование медицинского учреждения в Нижнем Тагиле суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 10 тыс. руб.", - сообщили Накануне.RU в УМВД России по Свердловской области.

Задержанный полностью признал свою вину. Он пояснил, что прибыл в Екатеринбург в конце прошлого года и бродяжничал. 29 января, узнав, что его собираются выписать из больницы, мужчина позвонил и сообщил о якобы заложенном взрывном устройстве. По его соображениям, это должно было отсрочить выписку.

В отношении лжеминёра возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание за подобное преступление составляет до 5 лет лишения свободы.