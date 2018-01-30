В Красноярском крае обрушилась кровля жилого дома, построенного в 1938 году

В поселке Сплавной в Красноярском крае обрушилась кровля жилого дома. На месте работают спасатели.

Как сообщили Накануне.RU в региональном ГУ МЧС, при частичном обрушении кровли жилого многоквартирного одноэтажного деревянного дома никто из жильцов не пострадал, сами квартиры не повреждены. Информация о происшествии поступила на телефон единой дежурно-диспетчерской службы муниципалитета 29 января практически в полночь по местному времени. Из дома были эвакуированы 25 человек, среди них 11 детей.

"Сегодня, 30 января, силами краевого учреждения "Спасатель" будет проводиться демонтаж обрушившихся конструкций. По предварительным данным, причиной обрушения стала ветхость строения - дом был построен в 1938 году", - добавили в МЧС.

По решению заместителя главы города Канск до установления состояния конструкций здания людей расселят по родственникам.