В Зауралье на границе задержали двух последователей запрещенной в России экстремистской группировки

В Курганской области задержали двоих киргизов, которые являются последователями экстремистского религиозного объединения "Таблиги Джамаат", деятельность которого запрещена на территории России.

Мужчин поймали уже в этом году - задержания проходили совместно, работали два ведомства: Пограничное управление ФСБ России по Курганской и Тюменской областям, а также региональное управление ФСБ России.

В ходе проводимых проверок установлены основные цели членов данной организации на территории России, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям.

Цели - это распространение идеологии радикального ислама, укрепление своих позиций в национальных диаспорах и землячествах из мусульманской среды, трудовых мигрантов из стран Центральной и Средней Азии. Также - вербовка неофитов для последующего направления их на обучение в зарубежные теологические религиозные учреждения и участия в боевых действиях в странах с повышенной террористической активностью на стороне террористических организаций. Среди целей также подготовка к совершению преступлений террористической направленности на территории России.

Сейчас в отношении выявленных лиц принято решение о запрете их въезда на территорию России.