На Южном Урале в тюрьму на 14 лет посадили несостоявшегося наркоторговца

В Чебаркуле осудили 33-летнего местного жителя за покушение на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере.

В 2016 году с целью продажи злоумышленник купил синтетический наркотик массой около 1,5 кг и спрятал его в своем гараже, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Челябинской области.

Также в указанный период времени с целью продажи он незаконно заказал в интернете "синтетику" массой около 2 кг - в ноябре 2016 года, получив сообщение о месте закладки наркотиков, он приехал и изъял их их тайника - однако мужчина не подозревал о том, что это муляж и правоохранители проводят оперативное мероприятие.

"В ходе проведенного в гараже обыска из незаконного оборота изъято около 1,5 кг указанного наркотического средства. Судом ему назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы со штрафом в 600 тыс. рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - отметили в надзорном ведомстве.

Также судом обращено взыскание на изъятые в ходе предварительного следствия денежные средства осужденного в сумме 405 тыс. рублей.