Спортсмены "Уралкалия" открыли спартакиаду и поддержали российских олимпийцев

Стартовала спартакиада группы "Уралкалий" сезона 2018. Торжественное открытие корпоративной спартакиады состоялось в соликамском доме спорта "Калиец", сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании.

Право торжественно вынести и поднять флаг "Уралкалия" под корпоративный гимн получили лучшие участники спартакиады прошлого года. После официального старта спартакиады команды-участницы выявили сильнейших в общефизической подготовке, изучили нюансы дыхательной гимнастики на релакс-площадке. Зрелищным событием стало выступление участников спортивного шоу "Playmakers" из Перми.

Также спортсмены "Уралкалия" присоединились к общероссийской акции в поддержку россиян на XXIII Зимних Олимпийских играх в Корее, инициированной компанией ZASPORT — официального экипировщика российской олимпийской сборной. Почти 100 участников флешмоба построились в форме флага РФ, подняв вверх красные, белые и синие бумажные листы с хештегом #РоссияЗАСПОРТ.

В корпоративной спартакиаде "Уралкалий"-2018 примут участие около 2 тыс. спортсменов в составе 13 коллективов физкультуры различных подразделений "Уралкалия" и дочерних обществ.

Соревнования пройдут по следующим видам спорта: плавание, дартс, стрельба, лыжные гонки, волейбол , футзал, лёгкая атлетика в манеже, настольный теннис, мини-футбол, легкоатлетический кросс по пересечённой местности и баскетбол.