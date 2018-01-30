Капитаном сборной России по хоккею на Олимпиаде-2018 будет Павел Дацюк

Нападающий Павел Дацюк будет капитаном сборной России по хоккею на Олимпиаде, которая скоро пройдет в южнокорейском Пхенчхане. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сообщил главный тренер команды Олег Знарок.

По его словам, ассистенты Дацюка будут названы сегодня, 30 января. При этом оценивать состояние капитана тренер не стал.

"Я не могу сейчас оценить его состояние. У нас до 14 февраля, когда мы проведем первый матч на Олимпиаде против Словакии, еще масса времени. Можно два раза выйти из формы и два раза войти в нее", - приводит слова Знарка официальный сайт Федерации хоккея России.

Он добавил, что на турнире ко всем нужно относиться с уважением.

"Слабых на Олимпийских играх нет. У нас всегда было все в порядке с настроем. А командный дух у нас в крови", - заключил Олег Знарок.

Напомним, на минувшей неделе был объявлен состав сборной России на Олимпиаду-2018. В него включены 25 человек.