ФАС одобрила ходатайство о покупке страховой компании "Югория"

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России удовлетворила ходатайство акционера страховой компании "Опора" - ООО "Открытый мир" (Москва) - о покупке 100% акций государственного страховщика "Югория".
"Открытый мир" входит в состав структур руководителя комиссии по страхованию "Опоры России" Александра Кондратенкова. Компании принадлежит 60% в уставном капитале СК "Опора", сообщает "Интерфакс".
Единственный акционер "Югории" - Ханты-Мансийский автономный округ. Компания имеет 73 филиала в 50 регионах России.