ФАС одобрила ходатайство о покупке страховой компании "Югория"

Как вы считаете, что послужило причиной ЧП в пермской школе?

Американизация нашего телевидения, масс-культа



Психические отклонения нападавших



Политические убеждения нападавших



Бытовой конфликт



Надо расследовать возможный теракт



Мне все равно/ничего не слышал



