В Кургане нетрезвый водитель врезался в электроопору.

Авария произошла вечером 29 января у дома №20 на улице Челябинской, сообщили Накануне.RU в ГИБДД Кургана.

40-летний водитель "Нивы" ехал со стороны улицы Гагарина, не справился с управлением и врезался в столб. Он сам и его 26-летний пассажир получили травмы, пассажира отвезли в больницу.

"Водитель от прохождения освидетельствования на состояние опьянения отказался, в отношении него составлен протокол об административном правонарушении", - добавили в полиции.