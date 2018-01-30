Тюменцы должны за капремонт 184 миллиона

Фонд капремонта Тюменской области через суд требует от 22 тыс. должников заплатить взносы. Сумма основного долга – 184 млн руб., пени – еще 19 млн руб., сообщили Накануне.RU в региональном департаменте жилищно-коммунального хозяйства.

Иски представители фонда подавали два последних года. 11 тыс. 400 из них уже удовлетворены. Тюменцы заплатят 100 млн руб. долга и "набежавшие" пени – 9 млн 400 тыс. руб. Однако не всегда дело доходит до суда. За время реализации региональной программы Фонд направил юрлицам претензий на 37 млн руб. В итоге 8 млн руб. заплачены до суда. Еще 36 млн руб. – на стадии судебного производства.

Всего в 2015-18 гг. в регионе приставы взыскали 14 млн руб. Пени и госпошлина к этой сумме – 1 млн 300 тыс. руб. и 524 тыс. руб. соответственно.