На Среднем Урале перед судом предстанут похитители надгробий

В Нижнем Тагиле перед судом предстанут местные жители, обвиняемые в хищении надгробий и элементов их благоустройства, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

По версии следствия, в период с мая по октябрь 2017 года один из обвиняемых, 1980 г.р., ранее судимый, выполняющий работы по раскопке могил на одном из кладбище Нижнего Тагила, и его знакомый похищали с территории кладбища различные элементы благоустройства мест захоронения: ограды, памятники и иные предметы. Похищенные надгробия и элементы его благоустройства обвиняемые либо сдавали в пункты приема металлолома, либо продавали гражданам, не подозревающим о происхождении имущества.

Всего было совершено 18 хищений. Ущерб составил более 572 тыс.руб. После вручения обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Ленинский районный суд Нижнего Тагила.

"С августа 2017 года в отдел полиции № 16 обращались тагильчане с заявлениями о краже надгробных памятников, выполненных из мрамора и гранита, с могил родственников, захороненных на центральном кладбище. Помимо этого заявители сообщали о хищении оградок, столиков и лавочек, установленных в местах захоронения близких. В ходе тщательно спланированной операции подозреваемых задержали с поличным. В крытый фургон они успели погрузить металлические памятники, столики, оградки", - сообщили в МУ МВД России "Нижнетагильское"

Санкция наиболее тяжкой статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.