Инициативы Прикамья по вопросам безопасности детей в школах рассматриваются на федеральном уровне

Губернатор Пермского края Максим Решетников, заместитель председателя краевого правительства Татьяна Абдуллина встретилась с депутатами Госдумы от Прикамья. Стороны обсудили изменения в федеральные законы, которые регион предложил после трагедии в пермской школе №127, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора Прикамья.

Встреча состоялась в понедельник. Губернатор подчеркнул, что расследование обстоятельств и причин трагедии еще ведется и окончательные выводы сделает следствие.

"Несмотря на то, что есть вопросы по обеспечению безопасности и охраны школ, причины случившегося более глубокие. Мы уже передали свои предложения по изменению законодательства в этой части на федеральный уровень. И нам, конечно, нужно выработать комплексную систему по работе с этими подростками по исправлению ситуации, и нужно делать это быстро, ведь подобные инциденты происходят и в других регионах", — обратился к собравшимся Максим Решетников.

Как ранее сообщало Накануне.RU, правительство предложило преобразовать Комиссии по делам несовершеннолетних (КДН) в самостоятельный орган власти с расширенным доступом к информации. В частности, обязать родителей и должностных лиц предоставлять информацию в КДН о состоянии своих детей. Также власти Пермского края предлагают расширить функции закрытых образовательных учреждений, сделать так, чтобы подростки с агрессивным наклонностями имели возможность одновременно продолжать учиться и получать необходимое лечение. По словам депутата Госдумы Игоря Сапко одна из инициатив уже внесена в экспертно-консультативный совет для предварительного рассмотрения.

"Необходимо выстроить работу всех структур, которые так или иначе работают с детьми и подростками, необходимо кардинально пересмотреть работу Комиссии по делам несовершеннолетних. Кроме того мы понимаем, что к обеспечению безопасности детей нужно подходить разумно, чтобы не сделать из школы оборонительное учреждение", - заявил Игорь Сапко.

Депутат Госдумы Игорь Шубин подчеркнул, что вопрос безопасности детей актуален для всей страны. Он также согласился, что сегодня требуются изменения в системе образования и в системе воспитания подрастающего поколения. По словам депутата требуется изменить как минимум три-четыре закона, которые бы увеличивали полномочия Комиссии по делам несовершеннолетних.

8 февраля в Госдуме пройдет круглый стол по вопросам безопасности детей в образовательных учреждениях, где будут озвучены предложения профильного министерства, в том числе по совершенствованию других федеральных законов

Напомним, 15 января, когда двое вооруженных подростков напали на учеников, учительница приняла удар на себя. Защищая своих подопечных, она получила 17 ножевых ранений, после чего в тяжелом состоянии была доставлена в реанимацию в городскую клиническую больницу №4. Сейчас женщина продолжает лечение в обычной палате. Она идет на поправку. По словам врачей, ее состояние стабильное, есть улучшения. Из детской больницы были выписаны все пострадавшие дети.

Пострадавшим выплатят материальную помощь на общую сумму в 2,8 млн руб. Для пострадавших детей организуют туристические поездки. Учительницу представят к награде.

После инцидента в Перми произошло нападение на учеников в Бурятии. Также двое учеников устроили разборки с ножом в школе в Челябинской области. Позже стало известно о стрельбе на территории одного из лицеев в Ульяновске.