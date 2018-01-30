В "кремлевском докладе" США - 210 имен. Список "неугодных" приближенных Путина

США представили так называемый "кремлевский доклад" - список "нежелательных" персон, приближенных к президенту РФ Владимиру Путину. Минфин США направил документ в Конгресс.

По данным ТАСС, в списке содержится 210 имен: 114 крупных чиновников РФ и руководителей госкомпаний, а также 96 олигархов.

Так, в "кремлевский список" внесли руководство администрации президента РФ, включая Вайно, Громова, Пескова, Суркова. Также в перечень попали Матвиенко, Володин, Сечин, Миллер, Нарышкин и Бортников.

Как следует из документа, среди фигурантов "списка олигархов" - предприниматели Алишер Усманов, Роман Абрамович, Сулейман Керимов, создатель "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский, Петр Авен и Владимир Потанин. Туда также включены Аркадий и Борис Ротенберги, Геннадий Тимченко и Олег Тиньков.

Кроме того, в американском Минфине уточнили, что на фигурантов "кремлевского доклада" не распространяются в США никакие ограничения и запреты.

Напомним, в Кремле заявили, что публикация доклада является "очевидной попыткой США повлиять на выборы главы государства" в РФ. Но опрошенные Накануне.RU эксперты считают, что после этого олигархам "не получится усидеть на двух стульях" - нужно будет сделать выбор, оставаться в стране или перебираться за рубеж "с концами". Кроме того, попадание бизнесменов в список сделает эти персоны "токсичными" для Запада, по выражению политологов.