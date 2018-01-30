Школьница, наиболее серьезно пострадавшая при нападении на учеников в Бурятии, пришла в сознание

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"Кремлевские списки" показали, что Набиуллина, Чубайс и Кудрин – союзники США?

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Защитникам Донбасса грозит депортация на Украину. Появится ли специальный закон для ополченцев? После активных военных действий в Донбассе многие активисты и ополченцы оказались в эмиграции в России. Несмотря на то, что в последнее Кремль принял ряд законов, направленных на привлечение в страну соотечественников, оказалось, что российское законодательство зачастую работает не в их пользу, а политэмигранты и даже ветераны ополчения (такие как, например, воевавший в Славянске уроженец Винницы Николай Трегуб) готовятся встретить очередную годовщину "Русской весны" под угрозой депортации.
30.01.2018
общество  |  добавить комментарий
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"Ценности, которые сейчас потеряны". Известный тренер рассказал подлинные истории героев фильма "Движение вверх" 25 января в одной из екатеринбургских гимназий состоялась встреча учащихся с чемпионом мира и Европы, заслуженным мастером спорта СССР, председателем тренерского совета Российской федерации баскетбола Станиславом Ереминым. Она была приурочена к фильму "Движение вверх", который с огромным успехом прошел во всех кинотеатрах в России.
26.01.2018
от издателя  |  комментариев: 4


Михаил Делягин: "Кремлевские списки" показали, что Набиуллина, Чубайс и Кудрин – союзники США Очень характерно, что в этих списках нет руководителя государственной корпорации Чубайса, в этих списках нет председателя Банка России Набиуллиной, в этом списке нет Кудрина, который не занимает официальных должностей. Но поскольку в эти списки включают людей за близость к Путину, а он является его известным другом и, по крайней мере, интеллектуальным партнером, то это странно. Этот список стал своеобразным маркером.
30.01.2018
экспертное мнение ;  | комментариев: 1
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Школьница, наиболее серьезно пострадавшая при нападении на учеников в Бурятии, пришла в сознание
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(2005) | Фото: www.ufacity.info

Состояние школьницы, наиболее серьезно пострадавшей при нападении в школе №5 в Улан-Удэ, улучшается. Она вышла из комы и находится в сознании. Об этом сообщили в Территориальном центре медицины катастроф Бурятии.
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Ранее сообщалось, что одна из девочек, пострадавших при нападении, остается в коме.

"На фоне проводимого лечения наступило улучшение состояния, девочка находится в сознании, дышит самостоятельно, сегодня она самостоятельно поела" - рассказал ТАСС представитель ведомства.

Состояние остальных четверых пострадавших, находящихся в клинике после ЧП, оценивается как удовлетворительное: трое готовятся к выписке, еще одна девочка восстанавливается после операции на пальцах. Одного из пострадавших выписали в минувшую пятницу.

Как сообщало Накануне.RU, на минувшей неделе суд отправил под арест двух подростков, задержанных по подозрению в соучастии в нападении на учеников школы в Улан-Удэ.

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30.01.2018 08:30 Мск | информационная служба Накануне.RU
10:30 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 24.01.2018 09:10 Мск
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Школьница, наиболее серьезно пострадавшая при нападении на учеников в Бурятии, пришла в сознание
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