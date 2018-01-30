Школьница, наиболее серьезно пострадавшая при нападении на учеников в Бурятии, пришла в сознание

Состояние школьницы, наиболее серьезно пострадавшей при нападении в школе №5 в Улан-Удэ, улучшается. Она вышла из комы и находится в сознании. Об этом сообщили в Территориальном центре медицины катастроф Бурятии.

Ранее сообщалось, что одна из девочек, пострадавших при нападении, остается в коме.

"На фоне проводимого лечения наступило улучшение состояния, девочка находится в сознании, дышит самостоятельно, сегодня она самостоятельно поела" - рассказал ТАСС представитель ведомства.

Состояние остальных четверых пострадавших, находящихся в клинике после ЧП, оценивается как удовлетворительное: трое готовятся к выписке, еще одна девочка восстанавливается после операции на пальцах. Одного из пострадавших выписали в минувшую пятницу.

Как сообщало Накануне.RU, на минувшей неделе суд отправил под арест двух подростков, задержанных по подозрению в соучастии в нападении на учеников школы в Улан-Удэ.