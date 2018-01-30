Долги потенциальных банкротов в РФ выросли в два раза

Размер долга подпадающих под действие закона о банкротстве граждан перед банками увеличился к началу 2018 г. вдвое — до 31,76 млрд руб., следует из данных Национального центра банкротств.

На 34%, до 1,7 млн руб., вырос средний размер безнадежной задолженности. Эксперты отмечают, что уже в 2018 г. долги потенциальных банкротов могут увеличиться вдвое и достичь 60 млрд руб., сообщают "Известия".

Число россиян, подавших заявления на списание долгов, за два года превысило 87 тыс. К 2020 г. армия потенциальных банкротов способна вырасти в пять раз, предупредили аналитики.