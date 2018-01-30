В Кургане за экстремистские посты в соцсетях осудили ученика скандально известного имама Якупова

В Кургане осудили ученика скандально известного имама городской соборной мечети Али Якупова - 20-летний молодой человек признан виновным в пропаганде терроризма.

Установлено, что на своей странице в соцсети "Вконтакте" молодой человек выкладывал аудио и видеоматериалы, оправдывающие террористическую деятельность, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФСБ России по Курганской области.

Суд назначил курганцу штраф в размере 200 тыс. рублей.

"Подсудимый находился под идеологическим влиянием своего религиозного наставника Якупова, который был имамом с 2015 по 2017 годы. Якупов проводил проповеди о так называемом "очищении ислама", а также рекомендовал получать теологическое образование в зарубежных учебных центрах - учащиеся именно таких организаций наиболее подвержены вербовке в ряды террористов", - отметили в ведомстве.

Этот 20-летний молодой человек - не единственный ученик Якупова, который попал под "уголовку". Летом прошлого года в Кургане осудили еще одного последователя имама за пропаганду в интернете вооруженного джихада - приговор был такой же как сейчас: 200 тыс. рублей штрафа.

Сам имам Якупов также привлекался к уголовной ответственности по статье "возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства, совершенном с использованием служебного положения", но был оправдан - после этого он уехал из Зауралья. Интересен тот факт, что до назначения в Курган в 2015 году Якупов служил в Пензенской области, где следственные органы возбудили в отношении него уголовное дело за публичные призывы в мечети к уничтожению евреев, которое было прекращено в связи с истечением сроков давности.