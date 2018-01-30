Пермский Театр-Театр обратился в полицию из-за сайта-дублера, предлагающего билеты на несуществующие постановки

В интернете появился клон сайта пермского Теавтра-Театра, который предлагает посетителям купить билеты на постановки культурного учреждения. В театре просят пермяков не верить мошенникам и не пользоваться поддельным ресурсом, передает корреспондент Накануне.RU.

"Мошенники предлагают перевести деньги на электронный кошелек за билеты на несуществующие показы спектаклей по ценам значительно выше реальных. Как стало известно от первых пострадавших, 27 – 28 января поддельный сайт был первым в выдаче Яндекса по поисковому запросу "Пермский академический Театр-Театр". Для этого мошенники запустили контекстную рекламу в Яндекс.Директ. Системный администратор ТТ Антон Юдин сообщил, что поисковик проверил объявление мошенников и допустил его к выдаче, так как его политика не запрещает настраивать рекламные кампании на целевую аудиторию конкурентов", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе Театра-Театра.

Сотрудники театра напоминают, что билеты на спектакли театра продаются на сайте учреждения, у билетных агентств, а также у распространителей, имена которых указаны на сайте ТТ в разделе "Купить билет".

"Сейчас поддельный сайт пропал из топа. На это есть две возможные причины: или Яндекс оперативно отреагировал на нашу жалобу, или у рекламодателя закончился бюджет. Когда бюджет будет пополнен, показы объявления могут восстановить, а это значит, что будут новые жертвы мошенников", - сказал Юдин.

Директор Театра-Театра Анатолий Пичкалев отметил, что многочисленные жалобы говорят о том, что люди все чаще и чаще становятся жертвами мошенников.

"Я и сам несколько раз сталкивался с sms-мошенничеством и слышал о борьбе Большого театра с фейковыми сайтами спекулянтов. Нам жаль, что подобное случилось и с нашими зрителями, ведь каждый день мы работаем, чтобы вам было с нами хорошо, а не наоборот. Сегодня мы отправили электронное обращение на сайт Главного управления МВД по Пермскому краю и связались с сотрудниками отдела "К". Надеемся, что мошенники понесут наказание",- сказал Пичкалев.

Напомним, с 1 апреля театр закроется для реконструкции большой сцены, которая завершится к началу ноября. Труппа на это время отправится на гастроли. В обычном режиме будет работать "Сцена-Молот".