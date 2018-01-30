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"Кремлевские списки" показали, что Набиуллина, Чубайс и Кудрин – союзники США?

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Защитникам Донбасса грозит депортация на Украину. Появится ли специальный закон для ополченцев? После активных военных действий в Донбассе многие активисты и ополченцы оказались в эмиграции в России. Несмотря на то, что в последнее Кремль принял ряд законов, направленных на привлечение в страну соотечественников, оказалось, что российское законодательство зачастую работает не в их пользу, а политэмигранты и даже ветераны ополчения (такие как, например, воевавший в Славянске уроженец Винницы Николай Трегуб) готовятся встретить очередную годовщину "Русской весны" под угрозой депортации.
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от издателя  |  комментариев: 4


Михаил Делягин: "Кремлевские списки" показали, что Набиуллина, Чубайс и Кудрин – союзники США Очень характерно, что в этих списках нет руководителя государственной корпорации Чубайса, в этих списках нет председателя Банка России Набиуллиной, в этом списке нет Кудрина, который не занимает официальных должностей. Но поскольку в эти списки включают людей за близость к Путину, а он является его известным другом и, по крайней мере, интеллектуальным партнером, то это странно. Этот список стал своеобразным маркером.
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экспертное мнение ;  | комментариев: 1
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Пермский Театр-Театр обратился в полицию из-за сайта-дублера, предлагающего билеты на несуществующие постановки
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Театр-Театр, Пермь (2016) | Фото: Накануне.RU

В интернете появился клон сайта пермского Теавтра-Театра, который предлагает посетителям купить билеты на постановки культурного учреждения. В театре просят пермяков не верить мошенникам и не пользоваться поддельным ресурсом, передает корреспондент Накануне.RU.
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"Мошенники предлагают перевести деньги на электронный кошелек за билеты на несуществующие показы спектаклей по ценам значительно выше реальных. Как стало известно от первых пострадавших, 27 – 28 января поддельный сайт был первым в выдаче Яндекса по поисковому запросу "Пермский академический Театр-Театр". Для этого мошенники запустили контекстную рекламу в Яндекс.Директ. Системный администратор ТТ Антон Юдин сообщил, что поисковик проверил объявление мошенников и допустил его к выдаче, так как его политика не запрещает настраивать рекламные кампании на целевую аудиторию конкурентов", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе Театра-Театра.

Сотрудники театра напоминают, что билеты на спектакли театра продаются на сайте учреждения, у билетных агентств, а также у распространителей, имена которых указаны на сайте ТТ в разделе "Купить билет".

Пермский академический Театр-Театр, Голубая комната(2016)|Фото: Пермский академический Театр-Театр

"Сейчас поддельный сайт пропал из топа. На это есть две возможные причины: или Яндекс оперативно отреагировал на нашу жалобу, или у рекламодателя закончился бюджет. Когда бюджет будет пополнен, показы объявления могут восстановить, а это значит, что будут новые жертвы мошенников", - сказал Юдин.

Директор Театра-Театра Анатолий Пичкалев отметил, что многочисленные жалобы говорят о том, что люди все чаще и чаще становятся жертвами мошенников.

"Я и сам несколько раз сталкивался с sms-мошенничеством и слышал о борьбе Большого театра с фейковыми сайтами спекулянтов. Нам жаль, что подобное случилось и с нашими зрителями, ведь каждый день мы работаем, чтобы вам было с нами хорошо, а не наоборот. Сегодня мы отправили электронное обращение на сайт Главного управления МВД по Пермскому краю и связались с сотрудниками отдела "К". Надеемся, что мошенники понесут наказание",- сказал Пичкалев.

Напомним, с 1 апреля театр закроется для реконструкции большой сцены, которая завершится к началу ноября. Труппа на это время отправится на гастроли. В обычном режиме будет работать "Сцена-Молот".

Другие новости по темам: Театр-Театр, мошенники, сайт, билеты, дублер, клон
30.01.2018 08:09 Мск | Пермь | Михаил Лукашкин
10:09 Екб


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Пермский Театр-Театр обратился в полицию из-за сайта-дублера, предлагающего билеты на несуществующие постановки
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