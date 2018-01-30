Скандальная ставленница Ткачева назначена ректором Тимирязевской академии

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"Кремлевские списки" показали, что Набиуллина, Чубайс и Кудрин – союзники США?

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Защитникам Донбасса грозит депортация на Украину. Появится ли специальный закон для ополченцев? После активных военных действий в Донбассе многие активисты и ополченцы оказались в эмиграции в России. Несмотря на то, что в последнее Кремль принял ряд законов, направленных на привлечение в страну соотечественников, оказалось, что российское законодательство зачастую работает не в их пользу, а политэмигранты и даже ветераны ополчения (такие как, например, воевавший в Славянске уроженец Винницы Николай Трегуб) готовятся встретить очередную годовщину "Русской весны" под угрозой депортации.
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общество  |  добавить комментарий
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"Ценности, которые сейчас потеряны". Известный тренер рассказал подлинные истории героев фильма "Движение вверх" 25 января в одной из екатеринбургских гимназий состоялась встреча учащихся с чемпионом мира и Европы, заслуженным мастером спорта СССР, председателем тренерского совета Российской федерации баскетбола Станиславом Ереминым. Она была приурочена к фильму "Движение вверх", который с огромным успехом прошел во всех кинотеатрах в России.
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от издателя  |  комментариев: 4


Михаил Делягин: "Кремлевские списки" показали, что Набиуллина, Чубайс и Кудрин – союзники США Очень характерно, что в этих списках нет руководителя государственной корпорации Чубайса, в этих списках нет председателя Банка России Набиуллиной, в этом списке нет Кудрина, который не занимает официальных должностей. Но поскольку в эти списки включают людей за близость к Путину, а он является его известным другом и, по крайней мере, интеллектуальным партнером, то это странно. Этот список стал своеобразным маркером.
30.01.2018
экспертное мнение ;  | комментариев: 1
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Скандальная ставленница Ткачева назначена ректором Тимирязевской академии
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Галина Золина, Тимирязевка (2018) | Фото: yugopolis.ru

Исполняющая обязанности ректора Российского государственного аграрного университета – МСХА имени Тимирязева Галина Золина избавилась от приставки "и.о." Вчера решение о назначении ее ректором было объявлено на заседании ученого совета вуза, сообщили Накануне.RU в пресс-службе РГАУ.
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Приказ о назначении Золиной ректором, подписанный заместителем министра сельского хозяйства Иваном Лебедевым, датируется 24 января. Вчера решение было объявлено на заседании ученого совета вуза, где был заслушан и "единогласно одобрен" отчет Галины Золиной о финансово-хозяйственной деятельности университета за 2017 г.

Первым проректором РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева назначен декан факультета природообустройства и водопользования кандидат технических наук Илья Корнеев, проректором по стратегическому развитию и практико-ориентированному образованию — и.о. декана экономического факультета, профессор, заслуженный деятель науки РФ, действительный член Академии социальных наук и Российской экологической академии Алексей Голубев.

Напомним, что Галина Золина – кандидат филологических наук из Кубани, в сфере сельского хозяйства она никогда не работала. После назначения губернатором Краснодарского края Александра Ткачева Золина стала его советником по средствам массовой информации. Затем они не расставались. После перевода главы региона на должность министра сельского хозяйства в 2015 г., нынешняя и.о. ректора перебралась в Москву – возглавила департамент научно-технологической политики и образования в Минсельхозе, а в конце 2016 г. стала и.о. ректора Российского государственного аграрного университета – Московской сельскохозяйственной академии имени Тимирязева.

Галина Золина, Тимирязевка(2018)|Фото: yugopolis.ru

В своем недавнем обращении председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко ученые университета рассказали, что свое руководство Золина начала с ухода от прямых выборов ректора, массовых сокращений и закрытия крупных подразделений. Порядка 150 трудовых договоров были расторгнуты "по собственному желанию" из-за сокращения надбавки к зарплате до издевательских 100 руб. Освободившиеся места заняли знакомые и.о. ректора из Краснодарского края, откуда перебралась на новую должность сама Золина.

В настоящее время продолжаются "кадровые чистки" в Тимирязевке: 16 января декан факультет агрономии и биотехнологии Александр Соловьев был уволен с формулировкой – "за неоднократное неисполнение трудовых обязанностей", а вслед за ним и его заместители. Все они известны протестами против застройки опытных полей академии и критикой деятельности Галины Золиной.

Инициативная группа подготовила петицию с требованием отстранить Галину Золину от должности ректора и вернуть прямые выборы ректоров аграрных вузов. Под обращением подписались 30 тыс. человек.

"Золина, кандидат филологических наук, без ученого звания, провалившая две защиты докторских диссертаций, назначена Минсельхозом от 24.01.2018 г. на должность ректора старейшего аграрного вуза страны с мировым именем! Ученые Тимирязев и Вавилов "перевернулись в гробу", - отметила бывший начальник управления протокольных мероприятий и аттестации кадров академии Оксана Тарасенкова.

Другие новости по темам: тимирязевская академия, российский государственный аграрный университет, ргау, галина золина
30.01.2018 08:07 Мск | Москва | Анна Смирнова
10:07 Екб


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Скандальная ставленница Ткачева назначена ректором Тимирязевской академии
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