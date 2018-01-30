В 99 домов Екатеринбурга вернулись тепло и горячая вода

В Екатеринбурге специалисты устранили повреждение трубопровода на улице Шевченко между домами №14 и 16. По информации Екатеринбургской теплосетевой компании, теплоснабжение и горячее водоснабжение потребителей восстановлены в полном объеме.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, в проведении ремонтных работ были задействованы три аварийные бригады в составе 15 человек и шести единиц специализированной техники. В период работ отопление потребителей осуществлялось по затухающей схеме, горячее водоснабжение - с обратного трубопровода.

Напомним, сегодня ночью из-за планового ремонта участка трубопровода в 99 домах Екатеринбурга было ограничено отопление.