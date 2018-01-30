Кипрская компания нарастила долю в "Промсвязьбанке"

Кипрская Bimersano Services Ltd увеличила свою долю в санируемом "Промсвязьбанке" с 0,000005% до 9,969594%.

В материалах ПСБ говорится, что в качестве даты основания для приобретения акций кипрской компанией указано 28 декабря 2017 г. как дата закрытия реестра акционеров, потому что у банка нет иной информации о дате приобретения бумаг Bimersano Services Ltd, сообщает "Интерфакс". По состоянию на 30 сентября 2017 г. у Bimersano Services Ltd был пакет в 1,08% акций банка братьев Ананьевых.

Напомним, "Промсвязьбанк" санируется через Фонд консолидации банковского сектора. В январе стало известно, что после оздоровления банк станет основной кредитной организацией для оборонного сектора.