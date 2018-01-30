В Челябинске пройдет федеральный съезд лидеров "Опоры России"

С 1 по 3 февраля в Челябинске пройдет XII съезд лидеров "Опоры России". В мероприятии примут участие губернатор Борис Дубровский и президент "Опоры России" Александр Калинин, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Основными темами съезда станут промышленная политика в регионе и поддержка в производственной сфере, а также развитие внутреннего туризма. В мероприятии примут участие около 300 предпринимателей из всех субъектов РФ, представители министерств и ведомств, региональных и местных администраций, ведущие эксперты.

Борис Дубровский считает, что этот форум является значимым событием для Челябинской области и страны в целом, поскольку призван выступить эффективной диалоговой площадкой для предпринимателей и представителей власти со всей России.

"В рамках форума будут обсуждаться актуальные темы, касающиеся развития предпринимательства, а также представлены лучшие региональные практики. Уверен, что совместная работа на съезде станет прекрасной возможностью для укрепления партнерских отношений среди представителей бизнеса и власти", - отметил он.

Основное пленарное заседание пройдет на площадке компании "Конар" в индустриальном парке "Станкомаш".