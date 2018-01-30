В Челябинске пройдет федеральный съезд лидеров "Опоры России"

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"Кремлевские списки" показали, что Набиуллина, Чубайс и Кудрин – союзники США?

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Защитникам Донбасса грозит депортация на Украину. Появится ли специальный закон для ополченцев? После активных военных действий в Донбассе многие активисты и ополченцы оказались в эмиграции в России. Несмотря на то, что в последнее Кремль принял ряд законов, направленных на привлечение в страну соотечественников, оказалось, что российское законодательство зачастую работает не в их пользу, а политэмигранты и даже ветераны ополчения (такие как, например, воевавший в Славянске уроженец Винницы Николай Трегуб) готовятся встретить очередную годовщину "Русской весны" под угрозой депортации.
30.01.2018
общество  |  добавить комментарий
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"Ценности, которые сейчас потеряны". Известный тренер рассказал подлинные истории героев фильма "Движение вверх" 25 января в одной из екатеринбургских гимназий состоялась встреча учащихся с чемпионом мира и Европы, заслуженным мастером спорта СССР, председателем тренерского совета Российской федерации баскетбола Станиславом Ереминым. Она была приурочена к фильму "Движение вверх", который с огромным успехом прошел во всех кинотеатрах в России.
26.01.2018
от издателя  |  комментариев: 4


Михаил Делягин: "Кремлевские списки" показали, что Набиуллина, Чубайс и Кудрин – союзники США Очень характерно, что в этих списках нет руководителя государственной корпорации Чубайса, в этих списках нет председателя Банка России Набиуллиной, в этом списке нет Кудрина, который не занимает официальных должностей. Но поскольку в эти списки включают людей за близость к Путину, а он является его известным другом и, по крайней мере, интеллектуальным партнером, то это странно. Этот список стал своеобразным маркером.
30.01.2018
экспертное мнение ;  | комментариев: 1
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В Челябинске пройдет федеральный съезд лидеров "Опоры России"
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калинин александр сергеевич президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства опора россии (2016) | Фото: Накануне.ru

С 1 по 3 февраля в Челябинске пройдет XII съезд лидеров "Опоры России". В мероприятии примут участие губернатор Борис Дубровский и президент "Опоры России" Александр Калинин, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.
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Основными темами съезда станут промышленная политика в регионе и поддержка в производственной сфере, а также развитие внутреннего туризма. В мероприятии примут участие около 300 предпринимателей из всех субъектов РФ, представители министерств и ведомств, региональных и местных администраций, ведущие эксперты.

Борис Дубровский считает, что этот форум является значимым событием для Челябинской области и страны в целом, поскольку призван выступить эффективной диалоговой площадкой для предпринимателей и представителей власти со всей России.

"В рамках форума будут обсуждаться актуальные темы, касающиеся развития предпринимательства, а также представлены лучшие региональные практики. Уверен, что совместная работа на съезде станет прекрасной возможностью для укрепления партнерских отношений среди представителей бизнеса и власти", - отметил он.

Основное пленарное заседание пройдет на площадке компании "Конар" в индустриальном парке "Станкомаш".

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30.01.2018 07:59 Мск | Челябинск | информационная служба Накануне.RU
09:59 Екб


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В Челябинске пройдет федеральный съезд лидеров "Опоры России"
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