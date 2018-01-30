Счетная палата уличила Минэнерго в привлечении иностранных консультантов для разработки концепций развития ТЭКа

Министерство энергетики РФ привлекало иностранных консультантов для разработки отдельных проектов нормативных актов. Факты выявила Счетная палата РФ в ходе проверки обоснованности и эффективности закупок.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СП, компания "Карана", учредители которой находились в Америке, в 2015 г. участвовала в разработке проектов приказов и актов Правительства в сфере электроэнергетики. Для подготовки различных концепций привлекалось ООО "ПрайсвотерхаусКуперс Консультирование", учредитель - голландская компания.

"Участие иностранных организаций в нормативно-правовом регулировании и разработке стратегических документов в ТЭК не может рассматриваться как соответствующее национальным интересам РФ", - заявил аудитор Максим Рохмистров.

Вместе с тем в СП сделали вывод, что Минэнерго, а также Минпромторг могут размещать необоснованные закупки. Вопросы у аудиторов возникли к привлечению органами сторонних и подведомственных организаций к реализации своих полномочий, что свидетельствует об их значительной интеграции в работу органов власти.

В отношении Минпромторга установлены факты передачи полномочий сторонним организациям в рамках осуществления закупок на общую сумму около 2,9 млрд руб. Установлены случаи разработки нормативных правовых актов в сфере промышленных кластеров и технопарков ассоциациями-объединениями технопарков, то есть напрямую заинтересованными организациями. Минэнерго как в рамках осуществления закупок, так и утверждения госзаданий подведомственным учреждениям переданы полномочия на сумму 2 млрд руб.