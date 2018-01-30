В Первоуральске под троекратный залп из автомата простились с последним ветераном Великой Отечественной, служившим в полиции

В понедельник, 29 января, на кладбище поселка Талица Первоуральского городского округа под троекратный залп из автомата Калашникова состоялась траурная церемония захоронения урны с прахом последнего ветерана Великой Отечественной войны из числа ветеранов органов внутренних дел этого города - подполковника в отставке Владимира Хромых. Об этом Накануне.RU сообщил глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

По его данным, жизнь фронтовика оборвалась 21 января на 97-м году: виной тому злополучная и непобедимая во всем мире онкологическая болезнь.

"Владимир Александрович родился 12 июля 1921 года в селе Кленовое Нижнесергинского района Свердловской области. В 1940 году его призвали на службу в ряды Советской Армии. Как и многие его ровесники, он был в числе первых, кто столкнулся в неравной схватке с полчищами фашистов. В 1941 году в кровопролитном бою Хромых тяжело ранили. Со сквозным осколочным ранением вернуться в строй и продолжить бить коричневую чуму 20 века не представлялось возможным. Однако, в связи с этим, желание служить Родине и защищать граждан не пропали - Владимир Александрович сменил армейскую шинель на милицейскую. Это произошло после восстановления от ранения в 1944 году. С тех пор красноармеец Хромых стал представителем Министерства внутренних дел СССР. С 50-х годов прошлого века он занимал руководящие должности во внутренних войсках союзного МВД. На заслуженный отдых он вышел в 1979 году с должности начальника финансового отдела управления исправительно-трудовых учреждений города Новокузнецка Кемеровской области. В 2006 году Владимир Александрович из Сибири переехал в Первоуральск к дочери, где и жил до последнего времени. При жизни он завещал похоронить свой прах в могиле дочери. У ветерана остались еще одна дочь, а также четверо внуков и правнук. За героизм и отвагу, проявленные в годы Великой Отечественной войны и в послевоенное время, храбрый воин был награжден Орденом Славы 3 степени, Орденом Отечественной войны 1 степени, медалями "За трудовую доблесть", "За доблестный труд", "Ветеран труда" и 14 юбилейными медалями", - отметил полковник Горелых.