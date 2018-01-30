Кандидаты в президенты готовятся сдать подписи в ЦИК

Владимир Путин стал первым из "претендентов в кандидаты", представившим в ЦИК собранные в свою поддержку подписи избирателей.

В комиссию подписи сдали глава юридической службы избирательного штаба президента Сергей Кабышев и уполномоченный кандидата по финансовым вопросам Наталья Орлова. 315 тыс. подписей в поддержку Владимира Путина уместились в 28 коробок, ранее в штабе президента сообщали, что по стране было собрано более 1,6 млн подписей. ЦИК уже забрал для проверки на достоверность 60 тыс. подписей, отобранных при помощи генератора случайных чисел - остальные будут храниться в архиве на тот случай, если понадобится повторная выборка. "Было отобрано 64 папки из 43 регионов",— сказал член ЦИКа Александр Клюкин.

30 января в 12:00 сдать в ЦИК подписи планирует основатель "Яблока" Григорий Явлинский. Свои 105 тыс. "безупречных, без технического брака", как говорят в его штабе, выбраны из 180 тыс. Пока его штаб в понедельник верифицировал подписи, Явлинский обзванивал лучших сборщиков подписей и благодарил их за работу. "Я только что разговаривал с Самарской областью. Знаете, какая главная мысль? Страх очень большой. Люди боятся участвовать в выборах, боятся, что у них будут неприятности. Атмосфера страха и недоверия, потому что боятся власти и администраций,— сказал кандидат.— Тем не менее там собрали очень большое количество подписей, что характерно".

В 15:00 сдать подписи во вторник планирует также лидер Партии роста и бизнес-омбудсмен Борис Титов. В его поддержку собраны подписи 150 тыс. граждан в 65 регионах. По словам омбудсмена, наиболее активно его поддерживают в крупных городах.

30 января сдать подписи планирует выдвиженец Российского общенародного союза, бывший вице-спикер Госдумы Сергей Бабурин. Пресс-секретарь его предвыборного штаба Дмитрий Соин сказал, что собрано 128 тыс. подписей.

31 января в комиссию намерены представить подписи лидер "Коммунистов России" Максим Сурайкин (собрал 170 тыс.) и кандидат от "Гражданской инициативы" Ксения Собчак (137 тыс.). Собчак ожидает, что в ЦИКе "захотят сделать все, чтобы она не была зарегистрирована на выборах»". "Мы сможем сделать это только при помощи общественного давления. Поэтому мы выберем 105 тыс. самых чистеньких, молочненьких подписей",— заявила она.

По словам члена ЦИКа Евгения Шевченко, проверка подписей занимает семь-восемь дней, хотя закон отводит на это комиссии десять дней. Автографы проверят почерковеды и специалисты миграционного управления МВД РФ, пишет газета "Коммерсант".