Израильский министр подвёл итоги визита Нетаньяху в Москву

Израильский министр Зеев Элькин назвал центральной темой визита в Москву главы правительства Биньямина Нетаньяху противодействие попыткам Ирана закрепиться на северных границах еврейского государства и наладить по соседству ракетное производство.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, встреча премьер-министра Израиля с президентом РФ Владимиром Путиным, о которой они договорились 1 января, состоялась вчера, 29 января. Стороны обсудили вопросы двустороннего взаимодействия, а также региональные проблемы, в том числе сирийское урегулирование. Сразу после коротких переговоров в Еврейском музее и центре толерантности Путин и Нетаньяху приняли участие в памятных мероприятиях, посвящённых Международному дню памяти жертв Холокоста и годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

"Как всегда, такого рода визиты были очень эффективны и, как всегда, эффективность связана с тем, что содержание бесед остается между двумя лидерами", — цитирует "РИА Новости" Элькина.

По его словам, стороны, помимо всего прочего, обсуждали двусторонние вопросы. В частности, была поднята тема ускорения выполнения договора, в соответствии с которым Москва обязалась платить израильтянам пенсии, заработанные на её территории в советский период.

"Обсуждалось также подписание договора об усыновлении, который практически готов, и другие вопросы сотрудничества между Израилем и Россией", — заключил министр.