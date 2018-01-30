Курганскую епархию принуждают снести незаконный объект на территории собора

Курганский городской суд отказал приходу Александро-Невского кафедрального собора Курганской епархии в отсрочке сноса незаконно возведенной постройки площадью 91 кв. м на территории храма, являющегося объектом культурного наследия.

26 января суд рассмотрел доводы сторон, а также изучил документ об отсутствии у религиозной организации средств, необходимых для сноса гаража. Суд решил, что заявление об отсутствии финансовых средств для исполнения судебных предписаний достаточным доказательством не является. Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано в течение 15 дней. В пресс-службе Курганской епархии сообщили, что "в данный момент не располагают сведениями" о решении прихода обжаловать судебное решение, добавив, что оно будет принято в ближайшие несколько дней.

В конце декабря 2017 года приход обратился в суд с иском об отсрочке сноса гаража. В этом документе заявитель сослался "на отсутствие финансовой возможности, а также на погодные условия, которые не позволят привести земельный участок в первоначальное состояние". Епархия попросила предоставить отсрочку до 30 апреля. Рассмотрение иска Курганской епархии заняло всего два заседания. На первом представитель прихода Евгений Поляков заявил, что расходы на снос постройки могут превысить 450 тыс. руб., но в данный момент религиозная организация не располагает такой суммой. Специалист юридического управления администрации Кургана Наталья Ярушина отметила, что епархия не предоставила достаточных доказательств об отсутствии денежных средств на счетах. В городском управлении по охране памятников истории и культуры также возражали против предоставления приходу отсрочки, акцентировав внимание на том, что храм не предоставил в управление необходимые документы по исполнительному производству.

Возведение гаража на территории прихода началось в конце 2016 года, в ходе ремонтных работ по восстановлению внешнего облика храма. Весной 2017 года мэрия Кургана обратилась в суд. Чиновники заявили, что расположенный в центре города храм относится к объектам культурного наследия регионального значения и находится под государственной охраной, в его границах запрещается строительство объектов капитального строительства и размещение временных строений и сооружений.

В исковом заявлении чиновники указали, что представители религиозной организации самовольно построили гараж из деревянных конструкций и пеноблоков на монолитном железобетонном фундаменте высотой 4,4 м и общей площадью 91 кв. м. В администрации напомнили, что ранее на месте застройки была детская площадка.

23 июня Курганский суд обязал епархию снести постройку. Религиозная организация подала апелляционную жалобу, но проиграла суд, и 12 сентября решение вступило в силу. Несмотря на это, до настоящего времени решение суда ответчиком не исполнено, пишет газета "Коммерсант".