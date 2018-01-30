Пропавшее в Японском море судно будут искать ещё два дня

Авиация МЧС ещё два дня будет искать пропавшее в Японском море судно.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, 25 января в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России поступило сообщение капитана Владивостокского морского спасательного координационного центра о том, что в 200 км южнее мыса Гамова произошло срабатывание аварийного радиобуя, принадлежащего рыболовному судну "Восток".

Позже на месте происшествия с вертолёта и спасательных судов был обнаружен радиобуй, два спасательных жилета и бытовой мусор.

На следующий день появилась информация, что члены экипажа пропавшего судна живы и находятся на плотах.

Ранее сегодня сообщалось, что поиски самого судна, которые продолжались всю ночь, результатов не дали.

"Предварительно принято решение, что самолёты МЧС будут вести поиски еще два дня, во вторник и среду", — сообщил "Интерфаксу" представитель пресс-службы Приморского главка Министерства.