Пушков пригрозил Польше прекращением поставок газа из РФ

Для России бессмысленно идти навстречу Польше в вопросе газовых поставок, заявил член Совфеда РФ Алексей Пушков.

Таким образом сенатор прокомментировал ранее прозвучавшее заявление президента Польши Анджея Дуды о желании покупать газ у Москвы на таких же условиях, как Берлин.

"Польша доиграется до того, что Россия совсем перестанет продавать ей газ, — написал Пушков в Twitter. — Пусть везут его хоть из Африки. Нет смысла идти навстречу Варшаве".