Пушков пригрозил Польше прекращением поставок газа из РФ

Для России бессмысленно идти навстречу Польше в вопросе газовых поставок, заявил член Совфеда РФ Алексей Пушков.
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Таким образом сенатор прокомментировал ранее прозвучавшее заявление президента Польши Анджея Дуды о желании покупать газ у Москвы на таких же условиях, как Берлин.
"Польша доиграется до того, что Россия совсем перестанет продавать ей газ, — написал Пушков в Twitter. — Пусть везут его хоть из Африки. Нет смысла идти навстречу Варшаве".
Польша доиграется до того, что Россия совсем перестанет продавать ей газ. Пусть везут его хоть из Африки. Нет смысла идти навстречу Варшаве.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 29 января 2018 г.