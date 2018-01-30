Госдеп США обвинил Россию в нарушении резолюции Совбеза ООН по КНДР

Госдепартамент США обвинил Россию в невыполнении требований резолюции Совета безопасности ООН в отношении КНДР в связи с "незаконной торговлей углём через российские порты".

Напомним, как сообщало Накануне.RU, 22 декабря Совбез ООН единогласно принял резолюцию об ужесточении санкций против Северной Кореи. Новые ограничения касаются поставок сырой нефти и продуктов нефтепереработки, также документ требует от всех стран выслать северокорейских трудовых мигрантов в течение 24 месяцев. Резолюция предусматривает и другие санкции, касающиеся импорта в КНДР промышленного оборудования, тяжёлой техники и транспортных средств, а также закупок основных северокорейских экспортных товаров.

Ранее были опубликованы данные, свидетельствующие о том, что что с введением санкций против КНДР Россия заняла северокорейскую долю на угольном рынке Китая.



"Мы предупреждали Россию о незаконной торговле северокорейским углём через её порты, — написала представитель Госдепа США Хизер Нойерт в Twitter. — Россия заявляет, что она будет следовать всем резолюциям Совета Безопасности ООН, однако она не в состоянии обеспечить их соблюдение и поощряет незаконное поведение КНДР".

Нойерт подчеркнула, что "этому нет оправдания". We have warned #Russia of the illicit North Korean coal trading through its ports. Russia says it will follow all UNSCRs, but it fails to enforce them and rewards illegal behavior by the #DPRK. There is no more time for excuses. https://t.co/j2uuQ1H199 — Heather Nauert (@statedeptspox) 29 января 2018 г.

Напомним, ситуация на Корейском полуострове обострилась в конце ноября 2017 года, после очередного запуска межконтинентальной баллистической ракеты в КНДР.