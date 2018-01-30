В домах Екатеринбурга ограничили отопление

Сегодня ночью домах Екатеринбурга ограничили отопление.

Как сообщили Накануне.RU в Екатеринбургской теплосетевой компании, из-за планового ремонта участка трубопровода в 99 домах города ограничено отопление. Специалисты ведут устранение повреждения аварии на улице Шевченко между домами №№14-16.

Ожидается, что работы завершатся до 10 часов во вторник. До тех пор подача тепла потребителям будет обеспечиваться по затухающей схеме, горячее водоснабжение — с обратного трубопровода. "Затухающая" схема не предполагает полного отключения тепла, однако температура теплоносителя при этом снижается.

В зону ограничения попадут дома в районе улиц. Луначарского, Шарташская, Короленко и Шевченко. По данным представителей теплосетевой компании, температура в квартирах не опустится ниже нормы, так как на улице всего минус 10 градусов.