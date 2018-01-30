Жителей России ждет суперлуние

30 января Луна подойдет к Земле на минимальное расстояние в 358 994 км, а 31 января в случае ясной погоды жители России смогут наблюдать суперлуние.

По словам астрономов Московского планетария, суперлунием называют момент, когда полная Луна подходит к Земле на расстояние ближе 362 000 км. Видимый диаметр спутника Земли увеличится примерно на 8%.

Согласно прогнозам, явление можно будет наблюдать на всей территории России, кроме западных и юго-западных районов. Затмение также будет видно из Восточной Европы, Восточной Африки, Азии, Австралии, Тихого океана и Северной Америки.

Луна в ходе своего движения по орбите погрузится в южную часть тени Земли. Земная тень полностью затмит видимую поверхность Луны, придав нашему спутнику красновато-бурый оттенок, сообщает РИА "Новости".

Это второе Суперлуние в 2018 году. Первое можно было наблюдать 2 января.