Госдеп: Необходимости в новых санкциях против ВПК России нет

Введенные Вашингтоном санкции против российского военно-промышленного комплекса уже привели к срыву сделок на миллиарды долларов, заявила представитель Госдепа США Хизер Нойерт.

Принятый в 2017 году закон выполняет сдерживающие функции, поэтому введение новых санкций против российского ВПК в ближайшее время может не понадобиться. "Сегодня мы проинформировали Конгресс о том, что этот закон и его реализация сдерживают российские продажи в сфере обороны. <...> С момента введения в действие закона, по нашим оценкам, иностранные правительства отказались от запланированных или объявленных закупок продукции российских оборонных предприятий на несколько миллиардов долларов", — сообщила Нойерт.

"С этой точки зрения, если закон работает, санкции в отношении конкретных компаний или отдельных лиц не потребуются, поскольку законодательство фактически служит сдерживающим фактором", — уточнила представитель Госдепа.

Главным объектом новых санкций, если они будут введены, станут иностранные компании, которые решатся на проведение "существенных сделок" с российскими компаниями, которые уже находятся в списке ограничительных мер.

29 января состоялся закрытый брифинг для членов Конгресса, на котором администрация Трампа ознакомила присутствующих с результатами воздействия санкционной политики на ВПК России. Присутствующие на нем демократы и некоторые из республиканцев потребовали, чтобы администрация ввела санкции с целью наказать Москву за вмешательство в президентские выборы, передает РБК.

Как сообщалось ранее, 29 января Белый дом должен был представить конгрессу "кремлевский доклад" о близких к российским властям бизнесменах, против которых в теории могут быть введены санкции. Публично этот документ обнародован не был.