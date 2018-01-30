Радчинков сообщил, что Путин знал о допинге в российском спорте

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории и информатор Всемирного антидопингового агентства Григорий Родченков сообщил, что президент Владимир Путин знал об употреблении допинга российскими спортсменами во время Олимпиады в Сочи.

Об этом Родченков рассказал в фильме ARD. Информатор WADA сообщил, что бывший министр спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко докладывал президенту об употреблении спортсменами допинга. Родченков отметил, что Путин "хотел все знать". "Я докладывал об этом заместителю министра спорта Юрию Нагорных, а тот передавал информацию Виталию Мутко, который затем обращался к Путину",— сказал он.

Как подчеркнул экс-глава лаборатории, "все приказы шли от президента страны. Только он мог ставить перед ФСБ такие задачи", пишет газета "Коммерсант".

Как ранее сообщало Накануне.RU, в Следственном комитете России продолжают работу по уголовному делу в отношении бывшего главы ФГУП "Антидопинговый центр" Григория Родченкова, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями и уничтожении допинг-проб спортсменов. Собраны новые доказательства недостоверности его показаний о подменах проб на зимней Олимпиаде-2014 в Сочи.