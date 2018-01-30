Хоккеистки из Северной и Южной Кореи не смогли понять друг друга на тренировке

Хоккеистки из объединенной олимпийской хоккейной сборной Северной и Южной Кореи не смогли общаться друг с другом из-за различий в языке.

Спортсменки из двух стран используют разную терминологию и имеют различные понятия о приемах в хоккее. Руководство южнокорейской федерации хоккея для решения проблемы разработало специальный словарь, в котором прописано английское произношение северокорейских терминов, чтобы со спортсменами из Северной Кореи могла полноценно общаться тренер южнокорейской команды — канадка Сара Мюррей.

Помимо хоккея, спортсмены из КНДР примут участие в соревнованиях по фигурному катанию, шорт-треку, горнолыжному спорту и в лыжных гонках. Всего на Олимпиаду было аккредитовано 22 спортсмена из КНДР, сообщает "Интерфакс".

Как сообщало Накануне.RU, 21 января, впервые за последние четыре года северокорейская делегация в составе 550 человек прибыла в Каннын (Южная Корея) для участия в Олимпийских играх.

Договорённость о совместном выступлении была достигнута в начале января. Переговоры состоялись впервые с 2015 года.