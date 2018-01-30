В парламент Бельгии внесли резолюцию об отмене антироссийских санкций

В парламент Бельгии внесена резолюция о снятии экономических санкций с России.

Как сообщил лидер партии "Фламандский интерес" Филипп Девинтер, документ требует от правительства Бельгии инициировать в Европейском совете отмену санкций ЕС против Москвы.

Ранее политик уже заявлял о необходимости отмены ограничительных мер в отношении России. "Они не только идут вразрез с международным правом, но они также несправедливы и полностью контрпродуктивны для Европы", — заявил Девинтер. По его словам, из-за санкций в отношении Москвы экспортеры Бельгии ежегодно теряют 1,5 млрд евро, сообщает РИА "Новости".

Напомним, в конце декабря Совет Евросоюза продлил экономические санкции против России до 31 июля 2018 года.