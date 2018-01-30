Тигрица "захватила" веранду жилого дома в Хабаровском крае

Голодная тигрица вышла к людям в Хабаровском крае.

Хищник "захватил" веранду жилого дома, придя в село Солонцовый района имени Лазо.

Сотрудники оперативной группы Минприроды региона отловили тигрицу. По словам специалистов, зверь сильно истощен, но видимых повреждений, полученных из огнестрельного оружия, нет. При этом тигрица вела себя абсолютно миролюбиво, будто ждала помощи. У нее имеются серьезные повреждения десны, верхних зубов нет.

Так как реабилитационный центр "Утес" в Хабаровском крае заполнен, тигрицу пришлось везти в Приморский край в село Алексеевка, сообщает "Интерфакс".

Как ранее сообщало Накануне.RU, в Приморье тигр напал на двух охотников. Один мужчина в состоянии средней тяжести доставлен в больницу.