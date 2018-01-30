У границ России перехвачен американский самолет-разведчик

Российский истребитель Су-27 перехватил вблизи границы РФ самолет радиоэлектронной разведки ЕР-3Е "Aries II" ВМС США.

По данным военного ведомства России, 29 января около полудня дежурные средства контроля воздушного пространства обнаружили неопознанную цель над нейтральными водами Черного моря, которая двигалась в сторону российской территории.

Су-27 приблизился к самолету на безопасное расстояние, идентифицировал его и сопровождал, не допуская нарушения российских границ.

Как отметили в Минобороны РФ, после того как американский самолет-разведчик изменил курс полета на удаление от российской территории, Су-27 вернулся на аэродром базирования.

Между тем, в Пентагоне перехват назвали "небезопасным", так как Су-27 был "на очень близком расстоянии от американского самолета", сообщает РИА "Новости".