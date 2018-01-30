Белый дом: "Кремлевский доклад" будет опубликован в ближайшие часы

В Белом доме подтвердили, что "кремлевский доклад" будет опубликован в ближайшие часы.

Как сообщила официальный представитель администрации президента США Сара Сандерс, "мы действительно ожидаем доклада сегодня". При этом за подробностями она посоветовала обратиться в Минфин, в чьем ведении находится санкционная политика США, сообщает Lenta.ru.

Как ранее сообщало Накануне.RU, "кремлевский доклад" – список приближенных к руководству РФ олигархов и функционеров. Документ станет своеобразным сигналом, что с этими людьми вести дела нежелательно: в будущем против них могут объявить санкции. По слухам, туда войдут более 50 человек, с членами семей – порядка 300. Приближенная к президенту РФ элита уже не сможет усидеть на двух стульях, выбирать придется аккурат перед выборами главы государства.

"Расстрельный список" администрации США может рассорить президента РФ с народом. Если главу государства не задевает, что его приближенные обескровливают экономику страны, то у простых людей это должно вызвать праведный гнев, особенно в преддверии выборов, считает экономист, бывший заместитель председателя Счетной палаты РФ Юрий Болдырев.

Тем временем вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что новые антироссийские санкции и "кремлевский доклад" глубоко безразличны простым россиянам.