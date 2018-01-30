В Екатеринбурге Госжилнадзор умыл руки в ситуации с начислением квартплаты трехгодичной давности

Госжилнадзор расписался в собственном бессилии: этот надзорный орган не вправе осуществлять контрольно-надзорные мероприятия в отношении управляющих компаний по вопросу перерасчета доплаты за отопление.

Как ранее сообщало Накануне.RU, в Екатеринбурге жителям многоквартирных домов в микрорайоне ЖБИ в квитанциях об оплате тепла, пришедших в декабре 2017 г., добавили "долг" за 2014 г.

В "платежке" за декабрь к текущему платежу управляющая организация ООО "Радомир-Инвест" приплюсовала долги за тепло трехлетней давности без объяснения причины появления этой суммы. Тогда нашему информационному агентству руководитель этого ООО Евгений Тиунов объяснил произошедшее действиями прежнего начальства УК, которое должно было провести соответствующую корректировку платежей еще несколько лет назад.

"Но по ряду адресов она не была проведена с 2014 г., - сообщил Накануне.RU Тиунов. - По какой причине прежнее руководство УК этого не сделало, сказать сложно, пришлось сделать нам, закон этого не запрещает".

Видимо, ожидая справедливости от надзорных органов, а не от "управляшки", возмущенные граждане решили обратиться в департамент жилищного и строительного надзора (Госжилнадзор) Свердловской области.

И вот на днях на обращение жильца дома, расположенного по адресу Сыромолотова, 7 (что на ЖБИ), из Госжилнадзора пришел официальный ответ за подписью заместителя директора Антона Щепелина, который сообщил, что до 1 июля 2016 г. при расчете размера платы за отопление применялся порядок, определенный правилами предоставления коммунальных услуг, заложенными в постановлении правительства РФ №307 (в Госжилнадзоре их кратко называют "Правила №307").

"В связи с тем, что на территории Свердловской области с 1 июля 2016 г. Правила №307 утратили силу, Департамент не вправе осуществлять контрольно-надзорные мероприятия по вопросу исполнения Правил № 307, ввиду отсутствия действующих нормативных актов, регулирующих обязанности исполнителя коммунальных услуг", - говорится в ответе.

Проще говоря, после отмены вышеназванных правил, Госжилнадзор не может воздействовать на управляющие коммунальные организации в части пересмотра ими выставленных счетов за отопление.

Да, департамент ГЖИ на основании аналогичных обращений граждан провел внеплановые проверки в отношении "управляшек" на предмет соблюдения последними начислений за тепло. Было даже установлено, что управляющие организации в "платежках" доначисляли плату путем проведения корректировки размера за коммунальную услугу. И теперь, задним числом делая перерасчет в строну увеличения, казалось бы, должны изыскать средства не из кармана жителей, а за счет внутренних ресурсов.

Но такой вывод был сделан уже после того, как Правила № 307 утратили силу. В результате все предписания, вынесенные по результатам проверок, оказались не более чем "информационными материалами". С позицией департамента, который встал на сторону граждан, не согласились Семнадцатый арбитражный апелляционный суд и Арбитражный суд Уральского округа, указав на то, что корректировка проведена законно. Аналогичной позиции придерживаются и суды общей юрисдикции.

При таком "раскладе" в выигрыше оказались управляющие организации, которые теперь рассчитывают на то, что жильцы, даже завалив их судебными исками, в итоге будут платить за "вчерашний снег". А Госжилнадзор вынужден умыть руки…

"…Департаментом сняты с контроля предписания о недопущении проведения корректировки размера платы за услугу отопления в порядке, предусмотренном Правилами №307, после отмены указанных правил, - говорится в официальном ответе департамента ГЖИ. – Дополнительно сообщаем, что взыскание с управляющей организации причиненного материального и морального вреда (имущественные требования, в том числе в части возврата размера перерасчета платы за услугу отопления, предоставленную в период с января по май 2014 г.), не относятся к компетенции надзорных органов и рассматриваются исключительно в претензионном [досудебном] и судебном порядке".

В ответе департамента ГЖИ даже содержится фраза, которая, похоже, написана с искренним желанием помочь гражданину решить вопрос с "управляшкой" в свою пользу: "Для удобства прилагаем Вам образец искового заявления".

Между тем, по аналогичному обращению жителя микрорайона ЖБИ департаментом был направлен запрос в адрес "Радомир - Инвест". И вот что сегодня сообщили Накануне.RU в управляющей компании.

"На все запросы департамента государственного жилищного надзора по Свердловской области управляющая компания отвечала в сроки. Последняя необходимая информация по Сыромолотова, 7 была направлена в департамент 23 января 2018 года. Что касается исковых заявлений собственников - любой гражданин вправе обращаться в суд", - заявил руководитель УК Тиунов.

То есть управляющая организация фактически проинформировала Госжилнадзор о том, что в департаменте и так знают. По сути – все о тех же пресловутых "правилах №307". И это понятно – в "управляшке" наверняка разобрались, что в данном вопросе Госжилнадзор им не указ.

Остается лишь вспоминать, как в декабре 2017 года президент страны Владимир Путин на своей ежегодной пресс-конференции заявил, что управляющие компании должны быть отстранены от сбора с граждан средств на оплату коммунальных услуг и расчетов с ресурсоснабжающими организациями. Тогда же глава государства призвал ввести штрафы за выставление некорректных счетов за коммунальные услуги. Но закон – есть закон. И в данном случае жильцам предложено искать правды в судах.