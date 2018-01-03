Следователи ХМАО приняли к производству уголовное дело о ДТП с десятью погибшими

03.01.2018 21:10 Мск | Ханты-Мансийск | Михаил Белокрылов

23:10 Екб





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Следователи ХМАО приняли к производству уголовное дело о ДТП с десятью погибшими