Следователи ХМАО приняли к производству уголовное дело о ДТП с десятью погибшими

Следственными органами Следственного комитета России по ХМАО-Югре принято к производству уголовное дело, возбужденное органами внутренних дел по признакам преступления, предусмотренного ст. 264 УК РФ - "нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств", сообщили Накануне.RU в СУ СК России по ХМАО-Югре.
Сейчас выяснять причины аварии будут специалисты следственного комитета по региону.
Как ранее сообщало Накануне.RU, 3 января в 16.30 на 158 км трассы столкнулись "Рено Дастер" и "Мазда 6", в результате ДТП погибли 10 человек, в том числе, четверо маленьких детей. На место трагедии выехали руководители всех силовых ведомств региона. Известно, что очевидцев данной аварии нет, участок дороги на месте ДТП находится в хорошем состоянии.
На данный момент причины ДТП неизвестны.