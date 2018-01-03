ГИБДД: Очевидцев жуткой аварии с десятью погибшими в ХМАО нет

И.о. начальника УГИБДД УМВД России по ХМАО-Югре Александр Разуваев отметил, что очевидцев жуткой аварии на трассе "Ханты-Мансийск - Нягань", в которой погибли 10 человек, нет, об этом полицейский сообщил в интервью ВЕСТИ-"Югория".

Спасатели, сотрудники прокуратуры и следственного комитета сейчас должны выяснить по какой причине столкнулись "Рено" и "Мазда" - в МЧС ХМАО сообщили, что участок трассы, где произошло ДТП, ровный и состояние его удовлетворительное.

Как ранее сообщало Накануне.RU, 3 января в 16.30 на 158 км трассы столкнулись "Рено Дастер" и "Мазда 6", в результате ДТП погибли 10 человек, в том числе, четверо маленьких детей. На место трагедии выехали руководители всех силовых ведомств региона, полиция возбудила уголовное дело.