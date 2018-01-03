СКР и прокуратура проверят все обстоятельства автокатастрофы в ХМАО с 10 погибшими

По поручению заместителя Генерального прокурора Российской Федерации Юрия Пономарева прокурор ХМАО-Югры Евгений Ботвинкин лично выехал на место дорожно-транспортного происшествия на трассе "Ханты-Мансийск - Нягань" для координации работы правоохранительных органов и организации прокурорской проверки.

Как ранее сообщало Накануне.RU, страшная авария, унесшая жизни 10 человек, произошла на 158 км автодороги 3 января в 16.30. Среди жертв ДТП - четверо детей.

"В ходе комплекса надзорных мероприятий, помимо выяснения прочих обстоятельств, будет дана оценка деятельности уполномоченных служб, ответственных за обеспечение безопасности дорожного движения и надлежащего содержания автомобильной дороги, соответствия ее транспортно-эксплуатационных характеристик требованиям технических регламентов", - сообщили Накануне.RU в прокуратуре ХМАО.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по ХМАО-Югре организовать выезд следователей и криминалистов на место ДТП.

"Александр Бастрыкин поручил следователям разобраться во всех обстоятельствах произошедшего и в случае наличия оснований ходатайствовать перед прокуратурой о передаче материалов уголовного дела в свое производство для дальнейшего расследования", - сообщили Накануне.RU в СКР.