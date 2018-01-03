МИД Германии: Конфликт в Донбассе пожароопасен

Конфликт в Донбассе не является замороженным, а выглядит пожароопасным. Об этом заявил министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль, сообщает сайт МИД Германии.

"В прошлом году мы стали свидетелями месяцев крупнейшего с момента подписания Минских соглашений насилия на востоке Украины. В Донбассе все еще очень много выстрелов. В регионе еще очень много тяжелого оружия", - сказал Габриэль.

Он отметил, что недавний обмен сотен пленных и договоренности о рождественском перемирии стали обнадеживающими сигналами.

"Так надо продолжать. Поэтому я сегодня лечу в Киев, а завтра в Мариуполь, чтобы показать людям на Украине: мы не бросаем вас на произвол судьбы. Для нас этот конфликт ни заморожен, ни забыт, наоборот, он очень актуален и пожароопасен", - подчеркнул немецкий министр.

Отмечается, что Габриэль проведет в Киеве политические переговоры, в частности с украинским министром иностранных дел Павлом Климкиным и членами миссии ОБСЕ на Украине.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в декабре ЕС призвал остановить эскалацию конфликта в Донбассе и прекратить обстрелы.