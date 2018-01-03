В сети появились фотографии и имена погибших в жуткой автокатастрофе в ХМАО

Телекомпания "Вести Югория" опубликовала имена и года рождения погибших в страшной автокатастрофе на трассе "Ханты-Мансийск - Нягань".

1. Лорион Г., 1976 г.р.



2. Виталий К., 1975 г.р.



3. Лариса Г.



4. Ксения Г, 2013 г.р.



5. Иван Г., 2015 г.р



6. Марина Г., 1976 г.р.



7. Вячеслав К., 2016 г.р.



8. Татьяна К., 1982 г.р.



9. Артем К., 2009 г.р.



10. Станислав К., 1947 г.р.

Как ранее сообщало Накануне.RU, 3 января в 16.30 в ХМАО в Октябрьском районе в лобовой аварии погибли 10 человек, среди них четверо детей.

В распоряжении Накануне.RU появился комментарий очевидца этого страшного ДТП Виталия Неупокоева - житель Нягани проезжал мимо и видел последствия автокатастрофы.

"Это ужасно просто, одна из машин сгорела. Там спасатели работали, тела искареженные доставали, там прям непонятно где рука, а где голова. Ужас, никогда не видел такое", - рассказал мужчина.

Известно, что следственным управлением УМВД России по ХМАО - Югре возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 264 УК РФ.