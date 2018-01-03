В страшной автокатастрофе на трассе "Ханты-Мансийск - Нягань" погибли 10 человек, в том числе четверо детей

В ХМАО в Октябрьском районе в лобовой аварии погибли 10 человек, среди них четверо детей.

Автокатастрофа произошла на 159 км трассы "Ханты-Мансийск - Нягань" 3 января в 16.30, сообщили Накануне.RU в УМВД России по ХМАО-Югре.

На настоящий момент известно, что два автомобиля "Рено Дастер" и "Мазда 6" не смогли избежать лобового столкновения и врезались друг в друга - у каждого из автомобилей была высокая скорость, однако была ли она превышена водителями, также неизвестно.

Есть информация, что один из погибших детей - ребенок в возрасте до 1 года.

"Сейчас сотрудники полиции работают на месте ДТП, устанавливаются причины и обстоятельства происшествия. Также на месте развернут межведомственный оперативный штаб по ликвидации последствий произошедшего", - добавили в УМВД.

Накануне.RU будет следить за информацией о ДТП.