Саакашвили призвал оппозиционные силы Украины объединиться в проведении акций протеста

Экс-президент Грузии, лидер украинской партии "Движение новых сил" Михаил Саакашвили призвал все оппозиционные силы Украины объединить усилия в проведении дальнейших акций протеста. Об этом он сказал после завершения заседания апелляционного суда в Киеве.

"Я хочу призвать все настоящие оппозиционные силы Украины независимо от их мнения друг о друге сесть и вместе определиться с датами будущих акций и других последующих действий", - сказал Саакашвили.

Он отметил, что совместные действия нужны для большей эффективности проводимых акций.

"Я хочу, чтобы не было односторонних действий и инициатив. Чтобы не было попыток назвать это "михомайданом", "акциями Саакашвили" или "акциями в поддержку Саакашвили", - подчеркнул он.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, рассмотрение апелляционной жалобы Генеральной прокуратуры Украины с требованием избрать меру пресечения в виде домашнего ареста Михаилу Саакашвили вновь перенесено - на этот раз на 11 января.