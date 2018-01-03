Украинский ракетный комплекс "Гром-2" назвали "гробопускателем"

Пользователи социальных сетей высмеяли новейшую разработку украинских военных - ракетный комплекс "Гром-2", об этом пишет РИА "Новости".

Как сообщает украинский телеканал "112.ua", данный комплекс предназначен для нанесения ударов по одиночным и групповым стационарным целям с расстояния от 50 до 280 километров.

В соцсетях уже назвали комплекс "гробопускателем" из-за внешней схожести боевых блоков "Гром-2" с обычным гробом.

В данный момент нет ни одного видео, посмотрев которое можно было бы реально оценить боевую мощь новой разработки.