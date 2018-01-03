Глава Зауралья после гибели пяти человек поручил помочь родственникам в организации похорон

Губернатор Курганской области Алексей Кокорин поручил специалистам ужесточить проверки газового оборудования в домах зауральцев после трагедии в селе Петропавловское Катайского района - там 1 января угарным газом отравилась семья из 5 человек.

Глава региона также поручил выяснить, кто и когда проверял газовый котел, из-за неправильной эксплуатации которого погибли люди, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора Зауралья.

Как ранее сообщало Накануне.RU, в селе в частном доме обнаружили тела пяти погибших, среди которых был 10-летний ребенок, еще трех пострадавших - двух взрослых и 13-летнюю девочку - отвезли в больницу.

"Алексей Кокорин поставил задачу главе Катайского района Юрию Малышеву помочь родственникам погибших в организации похорон и в оформлении документов на опекунство для 13-летней выжившей девочки", - добавили в пресс-службе губернатора.

5 января Алексей Кокорин лично посетит место трагедии и проконтролирует исполнение своих поручений.

"От имени правительства Курганской области выражаю искренние соболезнования родным погибших и желаю скорейшего выздоровления выжившим в этой трагедии. Недопустимо терять жизни людей, тем более прискорбно, когда погибают дети. Мы приложим максимум усилий для того, чтоб подобное не повторилось. Обращаюсь ко всем зауральцам, в домах которых есть газовое и печное оборудование: будьте внимательны и обо всех малейших неполадках сообщайте по телефонам экстренных служб", - сказал Алексей Кокорин.